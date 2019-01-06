17 تظاهرة يوميا في إيران طوال ديسمبر

الوئام - المتابعات

رصد تقرير صدر حديثا عن المقاومة الإيرانية معدل الاحتجاجات الشعبية داخل إيران طوال ديسمبر الماضي، حيث قاربت نحو 529 حركة احتجاجية بنطاق 103 مدن على مستوى البلاد.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة “مجاهدي خلق” وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، إلى أن مختلف شرائح الشعب الإيراني شاركت في تلك الاحتجاجات بمعدل يومي 17 حركة احتجاجية طوال الشهر الفائت.

تمثلت أبرز أشكال الاحتجاج في إضراب عمال الفولاذ والسكر بإقليم الأحواز جنوبي إيران، وكذلك تظاهرات سائقي الشاحنات للمرة الخامسة طوال أشهر مضت، وأيضا مسيرات الطلاب.

وجاءت نسب مشاركة الشرائح الاجتماعية المختلفة في تلك التظاهرات التي عمَّت إيران طوال ديسمبر الماضي، على النحو التالي حيث سجل “العمال” الفئة الأكثر اعتراضا بنحو 144 حركة احتجاجية، يليهم “سائقو الشاحنات” بـ140 حركة احتجاجية.