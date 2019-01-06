نائب وزير الحج والعمرة يستقبل مدير عام المديرية العامة للوعظ والإرشاد بسلطنة عمان

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم “الأحد” ، مدير عام المديرية العامة للوعظ والإرشاد بسلطنة عمان الشيخ سلطان بن سعيد بن سليم الهنائي والوفد المرافق له في إطار بحث تنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري سلطنة عمان.

من جانبه أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن استراتيجيات وخطط الوزارة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كافة مكاتب شؤون الحجاج، و الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة الحجاج، لتحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

بدوره أعرب مدير عام المديرية العامة للوعظ والإرشاد بسلطنة عمان عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الرعاية والاهتمام بالحج والحجاج ، مضيفًا أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السعودية هي محل تقدير العالم الإسلامي أجمع.