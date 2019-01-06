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مبلغ صادم تخسره واشنطن شهريا بسبب الحرب التجارية

مبلغ صادم تخسره واشنطن شهريا بسبب الحرب التجارية
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الوئام - المتابعات

كشف جاري شابيرو الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية تكنولوجيا المستهلك الأمريكية أن “الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية تكلف صناعة التكنولوجيا الأمريكية والمستهلك الأمريكي نحو مليار دولار في الشهر،” مشيرا إلى أن هذا يرتكز على مقارنة البيانات في الفترة ما بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2017.

وقال شابيرو إنه يتمنى أن يرى علاقات تجارية “طبيعية” بشكل أكبر مع الصين، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ليست الآلية الصحيحة لحل هذه المشاكل.

وبينما تواصل الولايات المتحدة والصين المحادثات التجارية، أدلى شابيرو بهذه التصريحات قبل انعقاد فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019، الذي سوف يقام في لاس فيجاس من الثلاثاء إلى الجمعة، وأسست المنظمة هذا المعرض السنوي في 1967.

وأضاف المسؤول أن هناك شعورا بين الشركات الأمريكية بأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تحتاج إلى تغيير، ولكنه يعتقد أن “هناك وسائل أخرى للتعامل معها،” من بينها اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف

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