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شرطة الرياض تضبط المتورطين في سرقة سيارة تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض تضبط المتورطين في سرقة سيارة تحت تهديد السلاح
weam.co/565438

ألقت شرطة الرياض القبض على المتورطين في جريمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح من مالكها الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى فيه عدم قيام أجهزة الأمن بواجباتها في التعامل مع البلاغ الذي تقدم به إلى شرطة الرياض يوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/٤/٢٨هـ.

وباشرت شرطة الرياض الإجراءات النظامية حيال ما تضمنه مقطع الفيديو، الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، من تجاوز بحق أجهزة الأمن وعدم المصداقية فيما صدر عن الشخص الذي ظهر فيه من ادعاءات، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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