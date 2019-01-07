شرطة الرياض تضبط المتورطين في سرقة سيارة تحت تهديد السلاح

ألقت شرطة الرياض القبض على المتورطين في جريمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح من مالكها الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى فيه عدم قيام أجهزة الأمن بواجباتها في التعامل مع البلاغ الذي تقدم به إلى شرطة الرياض يوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/٤/٢٨هـ.

وباشرت شرطة الرياض الإجراءات النظامية حيال ما تضمنه مقطع الفيديو، الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، من تجاوز بحق أجهزة الأمن وعدم المصداقية فيما صدر عن الشخص الذي ظهر فيه من ادعاءات، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.