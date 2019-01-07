المملكة تشارك في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح بالقاهرة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وضيوف مصر من ممثلي الدول العربية والإسلامية.

وحضر حفل الافتتاح معالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان ومعالي الأمين العام لمركز الملك عبد الله للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد الرئيس المصري في كلمته بهذه المناسبة أن الافتتاح المتزامن لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح يجسد لحظة مهمة للغاية في التاريخ المصري، مشددا على أنه لن يسمح لأحد أن يؤثر سلبًا في شجرة المحبة التي غرست وتحتاج إلى المحافظة عليها حتى تخرج ثمارها من التسامح والتآخي بين الناس من مصر للعالم بأسره.

وتميزت عمارة مسجد الفتاح العليم الذي تم الانتهاء من تشييده خلال 18 شهرًا بين الطراز المعماري الأيوبي والفاطمي، فضلا عن لمحات من المعمار الحديث.

يذكر أن مسجد الفتاح العليم أقيم على مساحة 106 أفدنة يسع لنحو 17 ألف مصلي، فيما تتسع الساحة الخارجية للمسجد لنحو 8 آلاف و500 مصلي.

كما تتسع كاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية لـ8200 شخص، وأقيمت على مساحة 15 فدانا.