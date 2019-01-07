جدل فرنسي بشأن تدريس اللغة العربية في المدارس: لا نريد مزيدا من العرب

في الصباح الباكر، تحضّر حبيبة حاتم، البالغة من العمر 9 سنوات، فطورها الخاص، وتقبض حقيبتها المدرسية الوردية المتألقة، وتقفز في سيارة والدها، للتعلم دروس اللغة العربية في مسجدها المحلي في إحدى ضواحي شمال باريس.

جاء أجداد حبيبة من تونس في الستينيات، ويعتقد والدها أن من المهم أن يبقى طفله متصلًا بجذوره، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

لكن المدرسة العامة التي تحضرها لا تقدم دروساً في اللغة العربية، لذا فهي تقوم بالرحلة الأسبوعية إلى المسجد في رومانفيل، وهي جزء من دائرة سين-سان-دينيس شمال باريس، التي تعد موطناً لمجتمع كبير من المهاجرين.

حالة عائلة حاتم شائعة في فرنسا

يستخدم حوالي ثلاثة ملايين شخص اللغة العربية بشكل يومي في فرنسا، ما يجعلها اللغة الأجنبية الأكثر استخدامًا في البلاد، وفقًا لوزارة الثقافة. لكن اللغة العربية بالكاد تُدرَّس في المدارس الحكومية، لذلك تدخلت المساجد والجمعيات الخاصة لمعالجة هذه الفجوة التعليمية.

والآن، تشعر الحكومة بالقلق من تزايد عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية خارج نطاق إشراف الولاية.

وأعلنت وزارة التربية الفرنسية في سبتمبر خطة لإعادة السيطرة على التعليم العربي “من أجل توفير مناهج علمية بدلاً من المنهج الذي تقدمه الجمعيات، والذي يمكن أن ينحرف نحو التطرف”، كما قالت المتحدثة باسم الوزارة.

يقول جان ميشيل بلانكر، وزير التعليم، إنه يريد منح “الهيبة” العربية ، لأنها “لغة أدبية عظيمة”.

في حين أن الوزارة ترغب في تعزيز دراسة اللغة العربية وجعل الطبقات أكثر سهولة ، إلا أنها لم تقدم الكثير من التفاصيل حول الخطة ، بخلاف القول بأن تعاليم اللغة العربية ستعزز إلى جانب اللغة الروسية والصينية.

وستقوم معظم المدارس الفرنسية ببدء برامجها العربية من الصفر.

وقال مدرس لغة عربية أن مديري المدارس الحكومية يترددون في فتح الدروس لأنهم يقولون “لا، ليس لدينا عدد كاف من العرب هنا” أو “لا، لا نريد جذب العرب”.

أخذ 0،2 في المائة فقط من الطلاب في المدارس المتوسطة والثانوية العامة في فرنسا دروساً في اللغة العربية في العام الدراسي 2017-2018 ، مما جعل اللغة بعيدة كثيراً عن اللغة الإنجليزية والإسبانية والألمانية التي يتم تدريسها على نطاق واسع.

بالإضافة إلى التحديات التربوية للبرامج العربية في المدارس الحكومية ، هناك عوائق اجتماعية وسياسية كذلك.

وقالت ريم عبد النبي ، التي تدرس اللغة العربية في مدرستين ثانويتين حكوميتين ، وكذلك في جامعة السوربون في باريس ، إن مديري المدارس الحكومية كانوا مترددين في فتح الدروس ، قائلين: “لا ، ليس لدينا ما يكفي من العرب هنا” أو ” “لا ، لا نريد جذب العرب”.

خطط الوزارة تسبب انزعاجًا معينًا من اليمين السياسي. واقترح لوك فيري ، وزير التعليم السابق ، أن يكون هذا الإجراء بمثابة السماح للإسلاموية في المدارس العامة.

وقال نيكولاس دوبونت – إغنان ، عضو البرلمان اليميني الذي أيد مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2017 ، “بحجة محاربة الأصولية ، يمهد بلانكر الطريق لأسلمة فرنسا”.