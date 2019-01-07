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سفارة المملكة توضح حقيقة الفتاة السعودية في تايلاند

سفارة المملكة توضح حقيقة الفتاة السعودية في تايلاند
weam.co/565457
الوئام - المتابعات

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك، حقيقة ما حدث للفتاة السعودية في تايلاند.

وذكرت السفارة، في بيان لها، أن الفتاة التي تدعي هروبها من أسرتها إلى تايلاند لدواعي تعنيف، لا يوجد لديها حجز عودة ولا برنامج سياحي، ما يتطلب ترحيلها من قبل السلطات التايلاندية.

وأفاد البيان بأن السفارة لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره، وإيقاف الفتاة تم من قبل سلطات المطار بسبب مخالفتها القوانين.

وتابع أنه “سيتم ترحيل الفتاة اليوم إلى الكويت التي يقيم فيها أهلها بشكل دائم، وتتواصل السفارة مع والد الفتاة، ولم يتم سحب جواز السفر الخاص بها”.

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