انخفاض درجات الحرارة في 7 مناطق بالمملكة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم والشرقية تمتد لمنطقة الرياض كما لا يستبعد تكوّن الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق شمال المملكة .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.