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أمر القادة بالتواجد في جبهات القتال

الرئيس اليمني يأمر الجبهات بدحر المشروع الحوثي الإيراني

الرئيس اليمني يأمر الجبهات بدحر المشروع الحوثي الإيراني
weam.co/565461
الرياض- الوئام:

أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعزيز الجبهات لتحقيق الانتصارات ودحر مشروع الحوثي الإيراني في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض مع وزير دفاعه الفريق الركن محمد المقدشي وبالتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في انقلابها على اتفاقات استكهولم.

وأمر الرئيس هادي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- القادة العسكريين، بالتواجد في جبهات القتال ضد الانقلابيين الحوثيين, مشيرًا إلى الدور المناط بالقوات المسلحة في هذه المرحلة الحرجة مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في الدفاع عن الهوية اليمنية من مشروع إيران التخريبي.

واستعرض وزير الدفاع اليمني خلال اللقاء التطورات الميدانية والمهام الرامية لتعزيز الانتصارات والنجاحات المأمولة في مختلف الجبهات.

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