34 موقوفاً في احتجاجات فرنسا

باريس- الوئام:

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 34 شخصاً خلال احتجاجات السترات الصفراء في باريس وفقاً لما قاله مصدر في الشرطة، أمس الأحد ورفض المصدر تحديد أعداد المصابين من الشرطة أو المتظاهرين.

وبدأت حركة الاحتجاجات في نوفمبر الماضي بمعارضة زيادة مقترحة في الضرائب على الوقود، والتي ألغتها الحكومة الشهر الماضي، ولكن المحتجين رفعوا منذ ذلك الحين سقف مطالبهم بشأن تكاليف المعيشة وبعض الأمور السياسية.

وأدان وزراء في الحكومة الفرنسية أعمال العنف بشدة، وخاصة الحادث الذي اندفع فيه متظاهرون، يبدوا أنهم استخدموا جرافة مسروقة، في طريقهم إلى مبنى وزارة الداخلية.

لكن إحدى الشخصيات المؤسسة للحركة تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية خلال مسيرة أخرى أمس الأحد خرجت بهدوء وشارك فيها عدة مئات من المتظاهرين معظمهم من النساء، وقالت إن اساليب الشرطة مسؤولة جزئياً عن أعمال العنف التي وقعت أمس الأول السبت.