برمجية خبيثة تصيب نظام أندرويد وتسرق الأموال

متابعات- الوئام:

اكتشف باحثون في شركة إسيت المُتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني خلال شهر ديسمبر الماضي برمجية خبيثة جديدة من نوع Trojan تعمل على نظام التشغيل أندرويد Android لسرقة الأموال مباشرة من حسابات باي بال ، حيث أنها قادرة على تجاوز ميزة المصادقة الثنائية 2FA من باي بال.

تَكمُن البرمجية الخبيثة في تطبيق طرف ثالث لتحسين البطارية يُسOptimization Android، وتستخدم العشرات من تطبيقات تحسين البطارية لأجهزة أندرويد نفس الشعار، بالإضافة إلى أسماء مشابهة إلى حد كبير.

بمجرد تثبيت تطبيق Optimization Android على أجهزة أندرويد يُطلب من المستخدم تشغيل خدمة وصول تحت اسم تمكين الإحصائيات Enable statistics، وإذا قام المستخدم بتمكين الخدمة يقوم التطبيق بالتحقق من وجود تطبيق PayPal الرسمي، وإذا وجده يقوم التطبيق الضار بتشغيل PayPal ليرسل إشعار يُحث المُستخدم على فتح التطبيق.

بمجرد أن يقوم المستخدم بفتح تطبيق PayPal وإدخال رمز المصادقة الثنائية 2FA الخاص به، فإن خدمة الوصول الخبيثة التي تم تمكينها، تقوم بخطوات تحاكي نقرات المستخدم لإرسال الأموال إلى عنوان PayPal الخاص بالمهاجم.

لحسن الحظ يتوفر هذا التطبيق الضار حاليًا من خلال متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية فقط، وليس من خلال متجر غوغل بلاي الرسمي، مما يعني أن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص قد أصيبت هواتفهم بهذا الخطر حتى الآن، بحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

كيف تبقي جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد آمنًا من مثل هذه البرمجيات:

إذا قمت بتثبيت التطبيق الضار الذي يتضمن البرمجية الخبيثة Trojan ويستهدف تطبيق PayPal، فيجب عليك فعل ما يلي:

يجب استخدام الوضع الآمن Safe Mode في نظام التشغيل أندرويد لإلغاء تثبيت التطبيق

قم بإزالة التطبيق من خلال الإعدادات على جهازك

التحقق من حسابك بحثًا عن معاملات لم تقم بها

قم بتغيير كلمة المرور / ورمز PIN الخاص بخدمة الإنترنت المصرفية

قم بتغيير كلمة مرور بريدك الإلكتروني جيميل

في حالة معاملات PayPal غير المصرح بها، يمكنك الإبلاغ عن المشكلة في مركز خدمة باي بال

للبقاء آمنًا من البرمجيات الضارة على نظام التشغيل أندرويد في المستقبل، ننصحك بما يلي:

التزم بمتجر جوجل بلاي Google Play الرسمي عند تنزيل التطبيقات

قبل تنزيل أي تطبيق من متجر جوجل بلاي تحقق من عدد التنزيلات وتقييمات التطبيق ومحتوى المراجعات

انتبه إلى الأذونات permissions التي تمنحها لأي تطبيق عند تثبيته على جهازك

احرص على تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد على جهازك