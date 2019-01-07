الرياض- الوئام:

يبدأ منتخب كوريا الجنوبية رحلة إستعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 1960 عندما يلتقي في الرابعة والنصف عصر اليوم مع الفلبين بملعب آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأسيوية المقامة حالياً في دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين بث مباشر 7-1-2019 كأس أسيا 2019

ويشارك فى النسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا 24 منتخباً، للمرة الأولى فى التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث، وتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب فى أربع مدن هى، أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين بث مباشر 7-1-2019 كأس أسيا 2019

وكانت قرعة بطولة كأس الأمم الأسيوية رحيمة بمنتخب كوريا الجنوبية بعدما أوقعته في مجموعة سهلة مع الفلبين وقيرغيزستان حيث يشارك المنتخبان لأول مرة في التاريخ بتلك المسابقة بجانب الصين التي تواجه قيرغيزستان اليوم.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين بث مباشر 7-1-2019 كأس أسيا 2019

وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب كوريا الجنوبية لتحقيق الفوز وبعدد وافر من الأهداف في ظل تفوقه على منتخب الفلبين الذي يشارك في المونديال الاسيوي للمرة الاولى في تاريخه من ناحية الخبرة والقدرات الفنية والتهديفية الفائقة التي يمتلكها لاعبيه.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين بث مباشر 7-1-2019 كأس أسيا 2019

ويسعى منتخب كوريا الجنوبية لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو تحقيق حلم الحصول على بطولة كأس الأمم الأسيوية لمصالحة الجماهير التي لا تزال تعيش أحزان الخروج من الدور الأول في بطولة كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا على الرغم من الفوز التاريخي الذي تحقق على منتخب ألمانيا بطل مونديال 2014.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين بث مباشر 7-1-2019 كأس أسيا 2019

وإستعان باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية بـ 14 لاعباً من أصل 23 لاعبا شاركوا في كأس العالم 2018، في الوقت الذي يغيب فيه سون هيونج مين، نجم توتنهام، عن المشاركة في مباراة اليوم بناء على اتفاق بين الاتحاد الكوري لكرة القدم وإدارة النادي اللندني حيث سيرحل اللاعب عن توتنهام، للانضمام إلى منتخب كوريا الجنوبية، بعد خوض مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، يوم 13 يناير الجاري.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين بث مباشر 7-1-2019 كأس أسيا 2019

المباراة : كوريا الجنوبية X الفلبين الجولة: 1 المجموعة C

المعلب: استاد آل مكتوم بنادي النصر

الموعد: اليوم الاثنين الموافق 7-1-2019 في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

الحكم: نواف عبدالله شكرالله

المعلق : مضر اليوسف (نورالدين ايت +خليل البلوشي )الكاس

القنوات الناقلة للمباراة

Arena Sport 1

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

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