الرياض- الوئام:

تحمل مباراة إيران واليمن الاثنين في كأس آسيا لكرة القدم تناقضات شاسعة بين أهداف المنتخبين، ضمن البطولة التي تستضيفها الإمارات حتى مطلع فبراير بين إيران المرشحة القوية للقب واليمن الباحث عن مشاركة أولى مشرفة في ظل النزاع الدامي الذي يشهده.

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

تستهل إيران البطولة مرشحة لخطف لقب رابع في تاريخها بعد ثلاثية 1968 و1972 و1976 عندما لم يتخط عدد المشاركين 6 منتخبات، فيما استفاد اليمن من رفع عدد المشاركين الى أربعة وعشرين منتخباً، ليخوض أول منافسة قارية في تاريخه بعد وحدة شطري البلاد مطلع التسعينات.

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وفي الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، ستتركز الأضواء في استاد محمد بن زايد في أبوظبي على الجوانب الرياضية التي يتميز بها «تيم ميلي»، نظراً لوفرة النجوم في صفوفه، يتقدمهم سردار أزمون مهاجم روبين قازان الروسي، والحارس علي رضا بيرانفند المتألق في المونديال الأخير، وسامان قدوس لاعب وسط أميان الفرنسي، وكريم أنصاري فرد مهاجم نوتنغهام فوريست الإنكليزي، فيما يغيب نجم الهجوم علي رضا جهانبخش هداف الدوري الهولندي السابق ولاعب برايتون الإنكليزي راهناً بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وتبحث تشكيلة المدرب كارلوس كيروش عن فك نحس الخروج من ربع النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة، معتمدة على خبرة البرتغالي في قيادة ثلاثة منتخبات إلى كأس العالم وهي جنوب أفريقيا والبرتغال إلى جانب إيران عامي 2014 و2018.

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وقدمت إيران، الأعلى تصنيفاً راهناً في آسيا (29)، أداء قوياً في مبارياتها الثلاث في دور المجموعات من كأس العالم 2018 في روسيا، وكانت قريبة جداً من التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا والبرتغال والمغرب.

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

فيما يعوّل اليمن على عبد الواسع مطيري صاحب خمسة أهداف في التصفيات والمدافع مدير عبد ربه ويخوض اليمن، المصنف 135 عالمياً، البطولة من دون ضغوط تحت إشراف السلوفاكي يان كوسيان المعيّن في أكتوبر الماضي بعد استقالة الإثيوبي إبراهام ميبراتو لتدريب منتخب بلاده.

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وقال كوسيان مدافع منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق في تصريحات صحافية: «نحن أمام مشاركة تاريخية، وعلى اللاعبين استغلال الفرصة وإثبات أنفسهم. سنلعب مع منتخبات قوية وطموحنا تحقيق نتائج إيجابية».

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

اليمن الذي يواجه العراق وفيتنام في الجولتين الثانية والثالثة من المجموعة، قال ظهيره الأيمن محمد بارويس لصحيفة الاتحاد الإماراتية: «أهم سلاح نعتمد عليه هو الواقعية. نعرف قدراتنا وإمكاناتنا جيداً، وسنواجه منافسين كباراً لكن لا مستحيل في كرة القدم».

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وتابع: «الروح القتالية والالتزام هما المفتاح لظهور مشرف يثلج صدور شعبنا ويدخل البهجة عليه وسط الأوضاع التي يعيشها حالياً».

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

واستعد اليمن، الذي يعاني حارسه محمد عياش من إصابة، بخوض 3 مباريات ضد السعودية والإمارات وسورية خسرها كلها، وأجرى معسكرين قصيرين في ماليزيا والسعودية قبل المجيء إلى الإمارات.

مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

المباراة : إيران X اليمن الجولة: 1 المجموعة D

الملعب: استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الموعد: اليوم الاثنين 7-1-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة

الحكم: ريوجي ساتو

المعلق : حسن العيدروس (خالد الحدي + محمد السعدي)الكاس

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