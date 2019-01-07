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ضمت شخصيات سنية وشيعية نافذة

كشف زيارة 3 وفود عراقية إلى إسرائيل في 2018

كشف زيارة 3 وفود عراقية إلى إسرائيل في 2018
weam.co/565476
متابعات- الوئام:

كشفت صفحة إسرائيل بالعربية الرسمية على تويتر أمس الأحد زيارة 3 وفود عراقية تل أبيب في 2018، آخرها في الأسابيع الماضية.

ونقل موقع قناة الحرة عن الصفحة الإسرائيلية أن الضيوف العراقيين زاروا متحف ياد فاشيم، لخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست، والتقوا أكاديميين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين.

وأكدت إسرائيل بالعربية أن الزيارات حظيت بدعم وتشجيع وزارة الخارجية الإسرائيلية، خاصةً أنها لوفود ضمت شخصيات سنية وشيعية نافذة في العراق.

وقال تقرير تلفزيوني إسرائيلي إن “الهدف من هذه الزيارات السرية كان وضع “البنية الأساسية لعلاقات مستقبلية” بين العراق وإسرائيل.

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