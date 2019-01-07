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لعدم وجود حرائق بالمدينة

بسبب الملل.. رجل إطفاء يحرق المنازل

بسبب الملل.. رجل إطفاء يحرق المنازل
weam.co/565484
بنسلفانيا - الوئام:

اُتهمت الشرطة الامريكية رجل إطفاء يدعى بــ “ريان لوبام”، في غرب ولاية بنسلفانيا البالغ من العمر 19 عاما بتهمة الحريق العمد بعد أن إعترافه للشرطة بإنه أشعل النار في منزلين والسبب الملل، وفقا لما نقل موقع ذا صن.

إذ وجهت الشرطة خمس تهم تتعلق بالحرق والإجرام لريان ، ليعترف لاحقا ببدء الحريق لأنه كان يشعر بالملل، كما ذكرت التقارير أن الحرائق لم تسفر عن أية إصابات.

ويذكر إن ثلاثة رجال إطفاء ألمان أحبوا وظيفتهم لدرجة أنهم بدءوا سلسلة من الحرائق لمجرد شعورهم بالبهجة عند إخمادها,وفق ما ذكرت فيتو، وذلك في العام الماضي إذ تورطوا في أكثر من 30 هجوما متعمدا ما تسبب في خسائر تقدر بنحو مليوني جنيه إسترليني.

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