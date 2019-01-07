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ضمن فعاليات اليوم العالمي

“برايل” يضيء عوالم الكفيف في مكتبة الملك فهد بجدة

“برايل” يضيء عوالم الكفيف في مكتبة الملك فهد بجدة
weam.co/565487
جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

أحيت مكتبة الملك فهد العامة، بجدة، اليوم العالمي للغة برايل، الذي يوافق 4 من يناير من كل عام، بإقامة برنامج تثقيفي بجناح المكتبة في ختام معرض جدة الدولي للكتاب، وأبرزت المبادرات والانشطة والخدمات التي توفرها المكتبة للمكفوفين.

وتعد طريقة برايل ذات النقاط النافرة أسلوبا للقراءة والكتابة خاصا بفاقدي البصر، حيث وفرت المكتبة لزوارها المكفوفين مطبوعات ثقافية وأدبية مميزة بطريقة برايل، بالتعاون مع فريق مبادرة حروف من نور.

واعتمد هذا اليوم كيومٍ عالمي لطريقة برايل من الأمم المتحدة في نوفمبر 2018، ليصبح 4 يناير اليوم الذي ولد فيه لويس برايل، يوما عالميا لحروف أضاءت عتمة المكفوفين.

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