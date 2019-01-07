واشنطن ترفض إتمام صفقة “سوخوي” الروسية إلى إيران

الوئام - وكالات

وقفت وزارة الخزانة الأمريكية، حجر عثرة أمام إتمام صفقة طائرات “سوخوي سوبرجيت 100” الروسية إلى إيران، رافضة منح شهادة تصدير للجهات الراغبة في إتمام الصفقة، مستغلة أن 10% من مكونات الطائرات المذكورة، أمريكية.

وقال مقصود أسدي، ممثل شركات الطيران الإيرانية، اليوم: “يبدو أنه بسبب عدم وجود ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية، لن يتم تنفيذ هذه الصفقة مع الجانب الروسي”، مشيرا إلى أن “استبدال القطع الأمريكية بمكونات أخرى، سيستغرق وقتا طويلا”.

وكانت شركة سوخوي للطائرات المدنية، مالكة “سوخوي سوبرجيت 100” التي تعد أول طائرات ركاب متوسطة المدى تصنع في روسيا، لتستخدم في الرحلات القصيرة والمتوسطة، لنقل 98 مسافرا، وقعت مذكرة مع شركتين إيرانيتين لتزويدهما بـ 40 طائرة حتى 2022.