فلكية جدة: «هلال جمادى الأولى» يزين سماء السعودية.. الليله

جدة- الوئام:

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان هلال جمادى الأولى لسنة 1440 يرصد بعد غروب شمس يوم الإثنين 7 يناير 2019 ومع الانتقال نحو بداية الليل بسهوله بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوبي الغربي بسماء السعودية والوطن العربي وهي فرصة مناسبة للتصوير الفوتوغرافي.

هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب و اصبح مرتفعا في السماء مقارنه بالليلة الماضية ، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار او العين المجردة فيمكن ملاحظة ان الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس خلال الليالي المقبلة مضاء بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الارض والساقط على القمر.

وكان القمر وصل يوم أمس الأحد 6 يناير لمرحلة الاقتران (المحاق) عند الساعة 4:28 صباحا بتوقيت السعودية (1:28 صباحا بتوقيت غرينتش) بالتزامن مع كسوف جزئي للشمس لم يكن مشاهد في الوطن العربي.

من المعروف ان القمر يتحرك في المتوسط بحوالي 13 درجة شرقا يوميا أمام النجوم في دائرة البروج. وفي الوقت نفسه وكما نشاهد من الأرض، تبدو أن الشمس ظاهريا تتحرك درجة واحدة شرقا يوميا وبعبارة أخرى، يتحرك القمر بمعدل 12 درجة شرق الشمس يوميا. هذه الحركة للقمر على قبة السماء بسبب حركة القمر في مدارة حول الأرض.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن القمر يغرب مبكرا ويترك السماء مظلمة، فضوء القمر في العادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.