القوات الكردية في سوريا تعتقل معلما أمريكيا.. فما السبب

الوئام - وكالات

“عزيزي المدير.. أتطلع للحصول على وظيفة تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب في تنظيم الدولة.. أعتقد أن المعلم الناجح يستطيع فهم نقاط القوة والضعف لدى الطالب، ويمكنه استخدام هذا الفهم لمساعدة الطلاب على فهمهم للغة الإنجليزية”.

كان هذا جزء من رسالة وجهها وارن كريستوفر كلارك، 34 عاما، المواطن الأمريكي الذي ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض عليه في ساحة المعارك بسوريا، حسبما أعلنت أمس.

كلارك من مدينة هيوستن بولاية تكساس، وعمل مدرسا بديلا في منطقة فورت بيند المستقلة في شوغر لاند بتكساس، وفقا لأبيه، ويبدو أنه ذهب إلى “داعش” وهو على استعداد للاستفادة من هذه التجربة الجديدة.

وبحسب “نيويورك تايمز” فقد تم العثور على رسالة وارن كريستوفر كلارك في منزل اقتحمه المسلحون، المدعومون أميركيا، وأوردت الصحيفة أن العملية نفذت الشهر الماضي، عندما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدة هجين في 25 ديسمبر.