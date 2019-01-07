تركيا: اعتقال 100 جندي للاشتباه بصلتهم بغولن

انقرة- الوئام:

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، إن الادعاء التركي أمر باعتقال 100 جندي للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والمتهم بتدبير لمحاولة الانقلاب في 2016.

وقالت وكالة الأنباء التركية إن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات عن اتصالات عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة غولن، وتابعت أن العمل جار لتنفيذ الاعتقالات.

وتداهم الشرطة بشكل منتظم أنصاراً مزعومين لغولن منذ انقلاب يوليو 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصاً وينفي غولن ضلوعه في الأمر.

وسُجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، وأُقيل أو أوقف 150 ألف موظف، وعسكري وغيرهم عن العمل في إطار التطهير بعد محاولة الانقلاب.

وأبدت جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا قلقهم من حجم القمع وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لكبح المعارضة لكن الحكومة تقول إن الإجراءات الأمنية لازمة بسبب فداحة التهديد الذي تواجهه تركيا.