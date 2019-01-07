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في ضواحي مدينة أبها

إزالة 63 ألف متر مربع من التعديات على أراضي حكومية في عسير

إزالة 63 ألف متر مربع من التعديات على أراضي حكومية في عسير
weam.co/565504
ابها- الوئام:

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 63 ألف م2 من الإحداثات والتعديات على مواقع مختلفة لأراض حكومية بضواحي مدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن التعديات توزعت على ضواحي مدينة أبها مثل سما أبها وقرية العين وحي العرين وشرق الإسكان، حيث اشتملت هذه التعديات على إنشاء أسوار وأحواش وغرف سكنية، غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.

وبينت الأمانة أنه تم التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي، وعليه نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة، وذلك بمشاركة قوة أمنية لدعم أعمال لجان الإزالة.

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