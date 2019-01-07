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نتيجة التقلبات الجوية

سفارة المملكة تدعو السعوديين المقيمين في الأردن بأخذ الحيطة والحذر

سفارة المملكة تدعو السعوديين المقيمين في الأردن بأخذ الحيطة والحذر
weam.co/565505
الرياض- الوئام:

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية، جميع المواطنين المقيمين والزائرين في الأردن، إلى أخذ الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية التي تعيشها البلاد اليوم.

وأوصت السفارة أنه في حال تعرضهم لا قدر الله إلى أي حادثة بسبب تداعيات الحالة الجوية، الاتصال بغرفة العمليات في السفارة.

وقال المتحدث الرسمي للسفارة عبدالسلام العنزي في تصريح صحفي اليوم: إنه وبمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، تم تجهيز فريق عمل وغرفة عمليات وأرقام للاتصال تعمل لخدمة المواطنين السعوديين على مدار الـ 24 ساعة، مطالبًا المواطنين بالتواصل مع الأرقام المنشورة على موقع السفارة الرسمي أو في مواقع التواصل الاجتماعي (توتير، وفيس بوك) في حال تعرضهم لا قدر الله لأي طارئ.

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