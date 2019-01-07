“جولدمان ساكس” يخفض تقديرات سعر النفط في 2019

شعار جولدمان ساكس في صورة من أرشيف رويترز.

الوئام - وكالات

خفض جولدمان ساكس تقديراته لسعر النفط الخام في 2019، لكنه توقع تعافيا من المستويات الحالية في غياب تباطؤ اقتصادي عالمي “كبير” وتحسن العوامل الأساسية بجانب مؤشرات على خفض منتجين كبار للإنتاج.

وفي العام الماضي، اختتمت أسعار النفط السنة منخفضة للمرة الأولى منذ 2015، بعد ربع أخير اتسم بالفوضى وشهد نزوح المشترين من السوق.

وقال جولدمان ساكس، في مذكرة بتاريخ السادس من يناير الجاري، إن انهيار أسعار النفط قادته كليا المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وتفاقم بسبب انخفاض سيولة التداول.

وأضاف بنك الاستثمار أن: “سوق النفط ما زالت تضع في الحسبان تباطؤا حادا في النمو العالمي على الرغم من توقعات خبراء الاقتصاد لدينا بمتانة النمو وبيانات قوية للطلب على النفط في أواخر 2018”.

وذكر البنك أنه في غياب تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، فإنه يتوقع أن تتعافى الأسعار قليلا، مشيرا إلى “دلائل مشجعة على بدء تخفيضات أوبك”.

وأظهر مسح أجرته “رويترز” ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي، أن إنتاج “أوبك” النفطي هبط في ديسمبر الماضي بواقع 460 ألف برميل يوميا إلى 32.68 مليون برميل يوميا، بقيادة تخفيضات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

فيما خفض جولدمان توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2019 إلى 62.50 دولار للبرميل من 70 دولارا للبرميل، كما قلص تقديراته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 55.50 دولار للبرميل من 64.50 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% إلى 57.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 48.76 دولار للبرميل بارتفاع 1.7%.