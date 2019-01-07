“تعليم الرياض” يدعو للمشاركة في جائزة الشيخ محمد بن زايد

الوئام - واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، منسوبيها من المعلمين والمعلمات للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية لجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، لما تمثله الجائزة من أهمية في تطوير أساليب وعمليات التعليم ودعم تجاربه الإبداعية في رعاية التميز.

وأهابت الإدارة بجميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية للبنين وبنات بإيلاء الجائزة اهتمامها والإعلان عنها، لنشر ثقافة التميز، وتشجيع المعلمين في الميدان التربوي للمشاركة فيها، وفقًا للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني الواردة في موقع الجائزة الإلكتروني www.mbzaward.ae.

ونوهت الإدارة العامة للتعليم بأن ترسل المشاركات على موقع الجائزة من المشارك، ويمكن التواصل مع ممثلي اللجنة الفنية في وكالة الوزارة للأداء التعليمي، الإدارة العامة للنشاط “بنين” على البريد الإلكتروني nashat-baneen@ moe.gov.sa والإدارة العامة للإشراف التربوي “بنات” على البريد الإلكتروني superv-dept@moe.gov.sa أو على البريد الإلكتروني لمركز تميز الرياض excell.eduriyadh@gmail.com على أن يتم الرفع قبل تاريخ 3/ 3/ 2019م الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات.