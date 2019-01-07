“جوجل” تطلق تحديثا جديدا على أهم تطبيقاتها

الوئام - متابعات

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، إطلاق تحديث جديد في واحد من أهم تطبيقاتها، هو تطبيق “جوجل مابس” على هواتف “أندرويد”، الذي سيمكن مستخدميه من تنفيذ مهام جديدة غير مسبوقة.

وبحسب موقع “بي جي آر” سيتيح تحديث “جوجل مابس” للمستخدمين إمكانية التواصل مباشرة عن طريق الخرائط مع المؤسسات والمطاعم والمقاهي والأماكن التي سيذهبون إليها، سواء عن طريق الرسائل أو الدردشة.

وبمجرد أن يفتح مستخدم “جوجل مابس” الخرائط، للذهاب إلى مكان معين، سيظهر بجانب المكان أيقونة “رسائل”، ليمكن المستخدم التواصل مباشرة مع تلك الأماكن والمؤسسات.

ويمكن تفعيل تلك الخاصية عن طريق الانتقال إلى قائمة “الإعدادات”، والذهاب إلى تطبيق خرائط غوغل، وتفعيل خاصية الرسائل.

ومن المتوقع أن تسهل تلك الخدمة إمكانية وصول الأشخاص إلى مختلف الأماكن، والتواصل مع المؤسسات لمعرفة موقعهم على خرائط غوغل أو لتقديم خدمة ما حتى لا يتعطل الشخص عند وصوله إلى الموقع.