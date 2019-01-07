مطار الملك عبدالعزيز يتخطى حاجز 1.2 مليون مسافر

الوئام - واس

تخطى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بجدة، حاجز المليون مسافر، خلال إجازة الربيع، حيث شهد معدلات تشغيلية عالية وسط استنفار من القطاعات الحكومية والخاصة بالمطار.

وبلغ عدد المسافرين، خلال إجازة منتصف العام، نحو المليون و 200 ألف مسافر قدموا وغادروا عبر 7656 رحلة داخلية ودولية خلال الإجازة، التي انتهت السبت الماضي، حيث بلغ عدد القادمين قرابة 552 ألف مسافر، تم نقلهم عبر 3800 رحلة في حين بلغ عدد المغادرين 650 ألف مسافر عبر 3856 رحلة.

ونفذت إدارة المطار خطة تشغيلية للعمل خلال إجازة الربيع لتلافي أي تحديات، واستعانت بمختلف كوادرها البشرية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في المطار، التي قدمت بدورها جميع الإمكانات اللازمة لخدمة المليون مسافر، الذين مروا عبر صالات السفر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأوضح عصام فؤاد مدير عام المطار أن إدارة المطار كثفت جهودها بالاستعداد الكامل لموسم إجازة الربيع الذي شهد كثافة وازدياد في الحركة التشغيلية في المطار نتيجة ارتفاع أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر جميع الصالات بما في ذلك مجمع صالات الحج والعمرة والصالة الجديدة رقم (1)، مشيرا إلى مشاركة الإدارات والجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار في تسهيل إجراءات المسافرين.

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعد أكثر المطارات تشغيلا بالمملكة حيث سجل عدد 35 مليون مسافر خلال عام 2017.