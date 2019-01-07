التعليم: تمنع إجراءات الندب وسد العجز

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

منعت وزارة التعليم، إداراتها، في المناطق والمحافظات، من تنفيذ إجراءات الندب الكلي والجزئي لسد العجز في نظام نور، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، وجهه لجميع الادارات التعليمية في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه

وتضمن التعميم حرصا على استكمال جهود الوزارة في التحول الرقمي لجميع عملياتها وإجراءاتها،

-ومنها نقل

المعلمين وتكليفهم لسد العجز ومعالجة الاحتياج في المدارس.

وأضاف التعميم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز نظام نور لإجراء التكليف “الندب” (الكلي، والجزئي) لسد العجز

ومعالجة الاحتياج إلكترونيا من خلاله.

، للعمل به اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني وإجراء كافة

عمليات التكليف “الندب” من خلاله حسب الآلية الموضحة في الدليل، والتأكيد على إدارة شؤون

المعلمين ومكاتب التعليم وقادة المدارس لديكم بالتقيد بهذه الآلية، وإيقاف التكليف “الندب”

الورقي بشكل تام.

، للاطلاع والتقيد التام به

وأردف التعميم دليل تنفيذ الخطوات الإجرائية اللتكليف “الندب (الكلي، والجزئي) على نظام

نور