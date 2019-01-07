برشلونة يغرد بالصدارة بعيدا في ترتيب الدوري الإسباني 2019

الوئام - متابعات

تغلب فريق برشلونة، مساء أمس الأحد، على مضيفه الصعب خيتافي، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2018 / 2019.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني متفوقًا على أبرز منافسيه أتلتيكو مدريد بفارق 5 نقاط، وبفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الخامس.

وقطع برشلونة شوطًا كبيرًا في مشواره نحو الحفاظ على لقبه الدوري الإسباني، بعد أن وصل لمنتصف الموسم وهو متصدر لليجا.

وعلى أرض الميدان، يواصل ساحر البارسا، ليونيل ميسي، تحطيم الأرقام القياسية، بعد أن شهد الدوري الإسباني “لا ليجا” الكثير منها خلال العام الماضي.

ويستطيع النجم الأرجنتيني هذا العام اعتلاء المركز الثاني بين اللاعبين الأكثر تمثيلا لبرشلونة عبر التاريخ، ومثل البرغوث ميسي “البلوجرانا” في 657 مباراة حتى الآن، ويحتاج 18مباراة فقط لتجاوز النجم الإسباني أندريس إنييستا، فيما يبقى الإسباني تشافي هيرنانديز الأكثر تمثيلا لبرشلونة برصيد 767 مباراة.

أما إذا حقق برشلونة “الثلاثية”، وهي لقب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، فسيعادل ميسي رقم الويلزي رايان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق، بتحقيق 36 لقبا مع فريق واحد. رقم غيغز لم يتكرر في عالم كرة القدم حتى الآن.

وبعد حقق لقب هداف البارسا التاريخي برصيد 566 هدفا، يستطيع ميسي تحقيق الرقم القياسي بأكبر عدد انتصارات بالدوري الإسباني، حيث يبتعد بـ11 انتصارا فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، الذي حقق 334 انتصارا في الدوري.

ويتطلع “البرغوث الأرجنتيني المشاغب” إلى تحقيق الحذاء الذهبي الأوروبي السادس في تاريخه، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في تاريخ كرة القدم.