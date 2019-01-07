قرقاش يشيد بـ”الرمزية التاريخية” لافتتاح مسجد الفتاح العليم في مصر

الوئام - متابعات

أشاد وزير الدولة الغماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الأدارية الجديدة، في يوم الاحتفال بميلاد السيد المسيح.

وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الرمزية التاريخية لإفتتاح الرئيس السيسي لجامع الفتاح العليم وكتدرائية السيد المسيح في العاصمة الإدارية لافتة”.

وحيا وزير الشؤون الخارجية، إصرار المصريين على الوحدة بين عنصري الوطن، معتبرا أنها “رسالة عظيمة”، وأورد: “تنوع الوطن ووعيه وإصراره على وحدته الإسلامية المسيحية رسالة عظيمة، ما نراه في العديد من الدول العربية يبشر بالعودة إلى بوصلة الاعتدال والتسامح”.

ويعد مسجد الفتاح العليم أكبر مسجد في مصر، من حيث المساحة، والأكبر عالميا بعد الحرمين الشريفين، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد وملحقاته 104 أفدنة بينها 8600 متر هى مساحة المسجد و9300 متر مساحة البدروم والساحة الخارجية بينما يسع المسجد بالكامل لأكثر من 12 ألف مصل.

كما يضم المسجد ٤ مآذن كل منها بارتفاع 94.5 متر بجانب قبة رئيسية بقطر 33 متر وارتفاع 50 مترا و4 قباب ثانوية كما يشمل خزان مياه ووحدات تغذية تكييف وقاعة مناسبات بجانب 3 مهابط طائرات وممر جنائزى وجراج.