تفاصيل المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني قبل مواجهة الأخضر وكوريا

عقد المدير الفني للمنتخب الوطني خوان بيتزي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، للحديث عن مباراة الأخضر وكوريا الشمالية في بطولة كأس آسيا 2019 التي تقام في دولة الإمارات.

وقال بيتزي، إن مباراة الغد أمام كوريا الشمالية مهمة لكلا المنتخبين، لافتًا إلى أنه راضٍ عن مستوى الإعداد للمنتخب، ولديه الثقة العالية باللاعبين.

وأضاف: “كنا طوال هذه الفترة ننتظر أن تكتمل جاهزية سلمان الفرج، لكنه وللأسف لم يتجاوز الاختبار الطبي الأخير، لذا اضطررنا لاستبعاده، على الرغم من محاولتنا سويًا نحن واللاعب أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس آسيا 2019″، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك مجموعة رائعة على مستوى جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، والجميع يعمل على تقديم عمل يفيد المنتخب.

وتابع بيتزي: “كل مباراة نلعبها سنعاملها بذات الأهمية، حاليًا سنتعامل مع مباراة كوريا الشمالية على أنها الأهم بالنسبة لي وللاعبين، وسنقوم بذات الأمر في المباراة التي تليها”.

وعلق على نتائج مباريات المنتخب في المباريات الافتتاحية لكأس آسيا، قائلا إن كل بطولة مختلفة عن الأخرى، ولا أفكر بمشاركات المنتخب في النسخ السابقة، تركيزي هو على النسخة الحالية التي قدمنا إليها بشغف ورغبة كبيرة، تحديدًا في مباراة الافتتاح أمام كوريا الشمالية، وعلينا أن نثبت أنفسنا من خلال تقديم مستوى مميز في المباراة.

واتفق سالم الدوسري مع خوان بيتزي، حول التركيز على كل مباراة قائلا: “تركيزنا حاليًا منصب على مباراة كوريا الشمالية، وكل المنتخبات التي سنواجهها سنعاملها بذات القدر من الاهتمام والاحترام”.

وقال “الدوسري”، إن اللاعب الذي يتواجد على الدكة، أهم من اللاعب المتواجد في أرض الملعب، ونحن متعاهدون سويًا أن نكون على قلب واحد.

وأوضح أن جميع منتخبات كأس آسيا 2019 متساوية بالأداء والفرص، وكل لاعب سعودي يتشرف بتمثيل شعار الوطن.