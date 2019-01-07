رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: نثق بالمملكة كشريك للاستقرار والازدهار في العالم

الوئام- واس

أكدت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارون, أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحتل مكانة مهمة على الصعيد العربي والإسلامي والدولي بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين، ومن أكبر مصادر الطاقة في العالم, مثمنةً مساعي المملكة الجادة لتعزيز العمل المشترك مع المجتمع الدولي.

وعبرت رئيس الاتحاد في تصريح صحفي، عقب اجتماعها برئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ضمن زيارتها الحالية للمملكة، عن ثقة الاتحاد البرلماني الدولي بالمملكة كشريك للاستقرار والازدهار في العالم.

وأكدت أن المملكة أحد الأصوات الفعالة في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب في جميع المحافل الدولية، واصفةً العلاقة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى بالعلاقة المتينة, حيث يشهد الاتحاد مشاركةً فاعلة من المجلس، مشيدةً بأعضاء مجلس الشورى وفاعليتهم في عددٍ من لجان الاتحاد من ضمنها لجنة التنمية المستدامة ولجنة الأسرة والطفل ولجنة الإغاثة الدولية، لافتةً النظر إلى أن المملكة من أكثر الدول فاعليةً في الحرص على دعم أجندة الاتحاد البرلماني الدولي، منوهة بدور المرأة السعودية الفاعل في مجلس الشورى.

وأوضحت أن العالم يمر بتحديات خطيرة ويحتاج المزيد من الأصوات الحكيمة والعاقلة التي تؤمن بصوت العقل والحوار والعمل المشترك ضمن إطار الاتحاد البرلماني الدولي.

وكان رئيس مجلس الشورى قد اجتمع بمكتبه في الرياض، اليوم، برئيس الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارون.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الشورى برئيس الاتحاد البرلماني الدولي وبالوفد المرافق، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي, مما يسهم في تعزيز دور مجلس الشورى في هذا المحفل البرلماني الدولي المهم ويعكس مكانة المملكة الدولية ويوضح وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

بدورها قدمت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي شكرها لمعالي رئيس مجلس الشورى على دعمه المتواصل لأعمال الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدة ضرورة تضافر جهود مختلف المجالس البرلمانية لتعزيز التعاون بين الدول.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي.

حضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، وعضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور صالح بن محمد الخثلان، وعضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى المهندس محمد بن حامد النقادي وعضو المجلس نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية عضو الاتحاد البرلماني الدولي هدى بنت عبد الرحمن الحليسي.

كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس وهم الأمير محمد بن سعود آل سعود، والدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، والدكتور محمد بن عبد العزيز الحيزان، ومحمد بن عبد الله العقلاء، والدكتور مشعل بن فهم السلمي، والدكتور وائل بن محمد الإدريسي، والدكتور يوسف بن طراد السعدون، كما حضر الوزير مفوض والقائم بأعمال سفارة جمهورية المكسيك لدى المملكة ادواردو موغيل فلوريس.

يشار إلى أن مجلس الشورى عضو في العديد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية ومن أهمها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد المظلة الجامعة للمجالس البرلمانية بوجود ما يقارب 178 عضوًا يجتمعون سنويًا لمناقشة العديد من القضايا العالمية.

وكانت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارون قد وصلت إلى الرياض أمس في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور صالح بن محمد الخثلان, وعضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الحليسي، وعدد من مسؤولي المجلس.