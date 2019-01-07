“المغامسي” مخاطبا وزير التعليم: من يدنو من القرآن يعلو

مكة المكرمة- الوئام- ناصر السلمي

أعرب الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن إعجابه الشديد بما قام به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أثناء زيارته لمدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض وتفاوله بطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

وقال “المغامسي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: زيارة وزير التعليم الدكتور حمد لمدرسة أبي بن كعب وقوله لطلاب التحفيظ “التفاؤل أَنْ نشوف وجوه زيكم” كلمة ذات معنىً جليل من وزير موفق لطلاب مباركين.

‏وخاطب “المغامسي”، وزير التعليم، بقوله “بأن كل مَنْ يدنو من القرآن يعلو، زادك الله رفعة يا معالي الوزير”، مشيدًا بما فعله الوزير.

يذكر أن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أجرى صباح أمس الأحد، في أول أيام بداية الفصل الدراسي الثاني، زيارة تفقدية لعدد من مدارس التعليم العام بمدينة الرياض والذي التقى خلالها العديد من الطلبة واستبشاره الشديد بما رأى من نظرة مستقبلية وطموح يعلو محياهم.