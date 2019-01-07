“الحج والعمرة” تعقد لقاءات تعريفية بالنظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج

مكة المكرمة- الوئام

تواصل وزارة الحج والعمرة، لقاءاتها التعريفية للمختصين بمكاتب شؤون الحج للدول الإسلامية؛ لاستعراض مستجدات النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج، والتعريف ببرنامج التدريب لاستخدام النظام الموحد، ومناقشة أهم ملاحظات مكاتب شؤون الحجاج، لتطوير النظام لموسم حج 1440هـ.

وتضمنت اللقاءات، اجتماعات مع مكاتب شؤون حجاج كل من العراق، السودان، الجزائر، فلسطين، مصر، المغرب، موريتانيا، تونس، الكويت، نيجيريا، النيجر، غينيا، مالي، ساحل العاج، إندونيسيا، الصين، الفلبين، الهند، بنجلاديش، أفغانستان، باكستان، إيران، تركيا، قيرغستان، طاجيكستان.

وتأتي هذه اللقاءات برئاسة مستشار وزير الحج والعمرة، مدير مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، فريد بن طه مندر، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وبمتابعة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

ويساهم النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة وتم تدشين الإصدار الأول للنظام بموسم حج عام ١٤٣٥ بشكل كبير على دفع الضمانات، وإجراء جميع عقود الخدمات “سكن، نقل، إعاشة”، وتكوين حزم الخدمات، وإدخال بيانات الحجاج بواسطة القارئات لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج، وذلك من خلال ربط النظام مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وكانت وزارة الحج والعمرة سخرت أفضل الخدمات الإلكترونية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهوله، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، حيث توسعت الوزارة في استخدام التقنية ومنها مسارات “الوزارة” الإلكترونية بالحج والعمرة، وإسهامات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج ضيوف الرحمن لتحقيق رؤية المملكة 2030.