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شرطة الرياض تحقق مع مناوبين ادّعى مواطن تقصيرهم معه

شرطة الرياض تحقق مع مناوبين ادّعى مواطن تقصيرهم معه
weam.co/565578

بدأت شرطة منطقة الرياض التحقيق الإداري مع مناوبين في قسم شرطة للوقوف على صحة ما ذكره أحد الأشخاص تعرض لعملية سرقة تحت تهديد السلاح، إذ ادعى مخالفتهم للإجراءات النظامية في تسلم بلاغه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الإجراءات النظامية التي تمت مباشرتها حيال ما تضمنه مقطع الفيديو، تشمل التحقيق الإداري مع المناوبين في قسم الشرطة للوقوف على صحة ما ذكره المدّعي عن مخالفتهم للإجراءات النظامية في استلام بلاغه.

وأكد اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية، وذلك في ضوء ما يتضح من نتائج التحقيق معهم.

وألقت شرطة الرياض، أمس، القبض على المتورطين في جريمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح من مالكها الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى فيه عدم قيام أجهزة الأمن بواجباتها في التعامل مع البلاغ الذي تقدم به إلى شرطة الرياض يوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/٤/٢٨هـ.

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