مفاجأة في “آي فون 2019” (صور)

تستعد شركة “آبل” لتحضير مفاجأة لعملائها في هاتفها القادم خلال 2019، إذ يحمل تصميما مغايرا في مظهر الهاتف فضلا عن زيادة عدد الكاميرات الخلفية.

وتظهر صور نشرتها تقارير عالمية، وجود 3 كاميرات خلفية على ظهر الآيفون تقع داخل إطار مربع الشكل، وتصطف كامرتان منها فوق بعضهما بشكل عمودي كما إصدار آيفون Xs، أما الثالثة تقع في منتصف المسافة بينهما على الجانب الأيمن.

ومن المرجح أن يكون دور الكاميرا الثالثة يتمحور حول التركيز على الجسم المراد تصويره وإنشاء المجسم ثلاثي الأبعاد بشكل أسرع بالإضافة لتعقب الأجسام في الظلام عن طريق نبضات الليزر وقياس المدة الزمنية التي تحتاجها لترتد مرة أخرى للمستشعر المرفق بها.