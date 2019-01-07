أمانة العاصمة المقدسة توضح ملابسات فيديو انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي

الوئام-متابعات

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة فيديو انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي

وقالت الأمانة في بيان لها: “إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي والتي توضح إنتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف فتود أمانة العاصمة المقدسة أن توضح أن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو مايسمى صرار الليل من الحشرات المهاجرة وقد تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد (٢٢) فرقة مكونه من (١٣٨) فرد و (١١١) جهاز مكافحة ، وقد تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات (بمنطقة القشاشية) ونتيجة التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فقد تم تسخير كافة الجهود والطاقات والإمكانيات المتوفرة لدى أمانة العاصمة المقدسة لسرعة القضاء على هذه الحشرات حرصاً على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام .