18 جمعية بمكة تتنافس على جائزة خادم الحرمين الشريفين للقرآن غدا

جدة - الوئام- هاني الثبيتي

تنطلق مساء يوم غد الثلاثاء المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره في دورتها الواحدة والعشرين للعام الحالي 1440 على مستوى منطقة مكة وذلك بمقر جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة.

وأبان رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن هذه المسابقة والتي وصفها بأغلى المسابقات كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – تكتسب أهمية كبيرة كونها تقام على مستوى المملكة وتمر بمستويات المحافظات ثم المناطق ثم المرحلة النهائية، ومن يطلع على جهود إعداد المسابقة بمراحلها والإمكانات المادية والكوادر المكلفة بإعدادها يدرك مدى حرص سموه وفقه الله على الاهتمام بكتاب الله ورصد الجوائز السخية للفائزين، والذي جعل جوائزها هي الأضخم بين مثيلاتها من المسابقات على المستوى المحلي.

الجدير بالذكر أن المسابقة تقام في الفترة من 2 – 4 من الشهر الجاري ، ويتنافس فيها 53 طالباً و 35 طالبة يمثلون 18 جمعية لتحفيظ القرآن بمنطقة مكة المكرمة وهي جمعية خيركم بجدة ( المستضيفة) ، مكة المكرمة، الطائف، رابغ، القنفذة، رنية، وادي حلي، المظيلف، بحرة، تربة، حداد، وادي لية، خليص، الكامل، العرضية الشمالية، المحاني، بني الحارث، الليث، وميسان.