دبلوماسي قطري بارز يعترف: الدوحة تأثرت بشدة بسبب المقاطعة العربية

الوئام - متابعات

بعد نحو عام ونصف العام من المقاطعة العربية لدولة قطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب في المنطقة، اعترف السفير القطري في موسكو فهد بن محمد العطية، بأن الدوحة تكبدت خسائر كبيرة جراء المقاطعة من قبل جيرانها العرب، خاصة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، رغم ادعاء الحكومة القطرية سابقا عدم تأثرها بالمقاطعة.

وقال العطية، خلال مقابلة أجراها مع وكالة “انترفاكس” الروسية، إنهم لا يزالون يعانون من ضرر كبير نتيجة المقاطعة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الطيران، حيث تم إغلاق المجال الجوي أمامهم، ما اضطر شركات الطيران القطرية إلى اتباع مسارات أطول، فضلا عن تعطل كثير من الرحلات جراء هذا، مشيرا إلى أن المقاطعة العربية للدوحة تكبدها ثمنا باهظا.