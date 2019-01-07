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تقديم موعد الإعلان عن البلد المستضيف لكأس الأمم 2019

تقديم موعد الإعلان عن البلد المستضيف لكأس الأمم 2019
weam.co/565625
الوئام - متابعات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تغيير موعد الكشف عن اسم مستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقيا ليقام صباح الثلاثاء بدلا من صباح الأربعاء.

كان من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية في الكاف اجتماعا صباح الأربعاء ليعلن بعده مباشرة اسم مستضيف البطولة، ولكن الاتحاد الإفريقي قرر تقديم اجتماع اللجنة التنفيذية ليصبح في العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء بدلا من صباح الأربعاء.

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

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