المدرب الوطني الخالد لـ”الوئام”: الأخضر سينافس على كأس آسيا.. ولن يكون صيدًا سهلا

قال المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد، إن المنتخب السعودي لن يكون صيدًا سهلا لمنتخبات بطولة كأس آسيا 2019، مضيفا أن الأخضر مصنف ضمن المنتخبات الكبرى وينافس دائما على الكأس.

وفي تصريحات لصحيفة “الوئام” تحدث عن اختيارات المدرب الحالي للفريق خوان أنطوان بيتزي، موضحًا أن المدرب “إلى حد ما” يقدم فريقا منسجما و يستدعي الكثير من اللاعبين وهذه جزء إيجابي، مضيفا: “المنتخب في كأس العالم 2018 لم يكن مقنعا كان هناك مشاركة جيدة لكن كان بالإمكان أفضل مما كان خاصة في مباراة روسيا”.

وعن الأداء دعا إلى أن يكون بواقعية وانتظام جيد وتوازن بين الدفاع الهجوم، قائلا: “يجب أن نقدّر أن المنتخبات الآسيوية تطورت بشكل عام عندما نلعب بواقعية وبتقارب الخطوط وبتوازن لا نعطي المجال للفريق المنافس حتى وإن كان ضعيفا ولا نعطي فرصة في الكرات المرتدة أو الفراغات خلف المدافعين”.

وأضاف: “المدرب الآن أصبح يعرف قدرات اللاعبين ويختار حسب المراكز وحسب التكتيك وهذه أيضا ناحية إيجابية، مشيدًا بـ”الدعم الكبير الذي يجده المنتخب على المستوى الإداري والمادي والاهتمام من الجميع”.

وحلل “الخالد” بعض الأمور الفنية، قائلاً: “على مستوى الخطوط الاختيارات إلى حد كبير جيدة، الكثير يتحدثون عن رأس الحربة الصريح، وكنت أتمنى وجود ناصر الشمراني ولكن في ظل تراجع مستواه وفي ظل غياب مهند عسيري عن المباريات أصبحت الخيارات قليلة وكذلك في ظل وجود الأجانب الكثر رفعت بعض مستوى اللاعبين في المنافسة لكن في نفس الوقت قللت من بعض المراكز خاصة الحراسة والهجوم اللاعبين الذين يشاركون الآن يلعبون أساسيين في أنديتهم وهذه ناحية إيجابية محفزة أثناء وجودهم في بطولة مهمة”.

واختتم حديثه: “أعيد وأكرر الواقعية والتنظيم الجيد والكثافة العددية في الناحية الدفاعية والتحرك كمجموعة واحدة هجوما ودفاعا ووسطا يجب أن يتحرك الفريق في العشرين إلى الثلاثين ياردة بنفس العدد وبنفس التواجد حتى نضمن أداء اللاعبين بشكل متوازن وتقارب الخطوط يساعدنا على الاستحواذ والبناء المثالي للهجوم والعودة للدفاع عندما نخسر الكرة”.