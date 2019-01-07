بوتين على زجاجة عطر

الوئام-متابعات

أصدرت العلامة التجارية الفاخرة “ليدرز” عطرا جديدا يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مما أثار حفيظة الكرملين ودعاه إلى إطلاق رد تحذيري.

ونقلت وكالة “ربتلي” الروسية أن العطر الجديد يتكون من مزيج من الليمون والبرغموت والكشمش الأسود بالإضافة إلى خشب الأرز والصنوبر، والتنوب والمسك.

وكانت العلامة التجارية أطلقت أول إصداراتها في ديسمبر 2015 في متجر GUM في موسكو.

ويقول مؤسس شركة “ليدرز” التجارية مكسيم فومشيوف: “بدأت صناعة العطور للتعبير عن التفاني لبعض القياصرة والأباطرة والرجال الأقوياء. ومن هنا جاءت فكرتي بتخصيص عطر لفلاديمير بوتن. العطر هو منتج فائق التكنولوجيا حقا”.

إلا أن الفكرة لم ترق للكرملين على ما يبدو، وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في بيان، من استخدام اسم بوتن لأغراض تجارية.

وتوصل فومشيوف إلى فكرة توسيع العلامة التجارية وابتكار عطور نسائية، مكونة من البرغموت والورد والفاوانيا (عود الصليب) ونبات الليلك وأخشاب الأرز وجوزة الطيب وخشب الصندل والفانيليا.

ووراء العطر “ليدرز نمبر وان” الذي خصصه فومشيوف في البداية لبوتن قصة عالمية، فقد تم ابتكار العطر نفسه في فرنسا بمساعدة مصمم العطور فلاد ريكونوف، وهو من بيلاروسيا، بينما، في حين تم تصميم المنتج ككل في بولندا صنعت زجاجة العطر في إيطاليا.

وعلق فومشيوف على قاعدة عملائه المستهدفين، قائلا: “تم ابتكار العطر لجميع من يحبون العطور. لكن من ناحية أخرى، هو أيضا مخصص لمن يحبون ويؤيدون رئيسنا”.