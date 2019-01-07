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الأردن يدين اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى
weam.co/565636

دان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحامه صباح الاثنين، من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي برفقة عدد من المتطرفين وبحماية الشرطة.

وحسب بيان، أكد القطارنة أن مثل هذه التصرفات تعتبر استفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مثلما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن مثل هذه التصرفات وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقف هذه الاستفزازت فوراً.

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