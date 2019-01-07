التعليقات: 0

رئيس الوزراء الفرنسي: سنتعامل بشدة مع الاحتجاجات غير المصرح بها

رئيس الوزراء الفرنسي: سنتعامل بشدة مع الاحتجاجات غير المصرح بها
weam.co/565639
الوئام - متابعات

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إن بلاده ستبدأ التعامل بصرامة مع الاحتجاجات التي ستخرج في وقت لاحق دون تصريح مسبق من الشرطة.

وقبل يومين خرج نحو 25 ألف متظاهرا ممن يعرفون بـ“السترات الصفراء” مجددا ولأول مرة منذ حلول العام الجديد في حشود إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، حسبما قالت السلطات الفرنسية لـCNN.

بدأ المتظاهرون المعروفون باسم “السترات الصفراء”، في شن حملة ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب البيئية، منذ نوفمبر 2018، لكنهم تحولوا منذ ذلك الحين إلى احتجاجات عامة ضد الرئيس ماكرون وحكومته. في نهاية الأسبوع الماضي كان هناك ما يقدر بنحو 32 ألف متظاهر، حسبما قالت السلطات الفرنسية.

روابط ذات صلة

34 موقوفاً في احتجاجات فرنسا

34 موقوفاً في احتجاجات فرنسا

سفيرة السويد لدى باريس تستنجد: «أين الشرطة»؟

سفيرة السويد لدى باريس تستنجد: «أين الشرطة»؟

الليلة.. 300 ألف من “السترات الصفراء يودعون 2018 في الشانزليزيه

الليلة.. 300 ألف من “السترات الصفراء يودعون 2018 في الشانزليزيه

تعزيزات أمنية في باريس.. والشرطة ترفع الطوارئ

تعزيزات أمنية في باريس.. والشرطة ترفع الطوارئ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>