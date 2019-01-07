رئيس الوزراء الفرنسي: سنتعامل بشدة مع الاحتجاجات غير المصرح بها

الوئام - متابعات

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إن بلاده ستبدأ التعامل بصرامة مع الاحتجاجات التي ستخرج في وقت لاحق دون تصريح مسبق من الشرطة.

وقبل يومين خرج نحو 25 ألف متظاهرا ممن يعرفون بـ“السترات الصفراء” مجددا ولأول مرة منذ حلول العام الجديد في حشود إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، حسبما قالت السلطات الفرنسية لـCNN.

بدأ المتظاهرون المعروفون باسم “السترات الصفراء”، في شن حملة ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب البيئية، منذ نوفمبر 2018، لكنهم تحولوا منذ ذلك الحين إلى احتجاجات عامة ضد الرئيس ماكرون وحكومته. في نهاية الأسبوع الماضي كان هناك ما يقدر بنحو 32 ألف متظاهر، حسبما قالت السلطات الفرنسية.