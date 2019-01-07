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رئيس الوزراء البحريني يغادر المستشفى

رئيس الوزراء البحريني يغادر المستشفى
weam.co/565644
الوئام - متابعات

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء غادر، بحفظ الله ورعايته، المستشفى، بعد أن من الله على سموه بنعمة الشفاء.

وقالت الوكالة إن سموه جدد الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على متابعة جلالته وسؤاله الدائم واطمئنانه على صحة سموه، كما توجه سموه بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة بالاطمئنان على صحة سموه.

وقال سموه” غمرني شعب البحرين بفيض حب واهتمام سيظل ماثلا ولن أنساه لهذا الشعب الكريم ، فما وجدته منهم صغيرا وكبيرا من حرص على السؤال عني والاطمئنان كان مبعثا للاعتزاز ودليلا على معدن هذا الشعب الأصيل، وان دعاء مواطنينا كان بعد الله معيننا وسببا فيما نحن فيه اليوم من صحة ولله الحمد، فشكرا لهذا الشعب الكريم بأخلاقه والأبي بمواقفه والنبيل بشيمه،  ومهما قدمنا لأبنائنا من وقت وبذل وجهد أمام هذا النهر المنهمر من المحبة نحس بالتقصير فشعب البحرين يستحق كل الخير”، والله أسأل أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها هذه المحبة وشعور العائلة الواحدة التي من الله بها عليها.

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