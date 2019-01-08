نواب عراقيون يوضحون حقيقة زيارتهم لإسرائيل

الوئام - متابعات

نفى نواب عراقيون، الاثنين، قيامهم بزيارة إلى إسرائيل، على إثر تغريدة نشرها الإعلامي الإسرائيلي آيدي كوهين، تحدث فيها عن زيارة نواب عراقيين إلى تل أبيب.

تغريدة كوهين أثارت الجدل على تويتر بعدما ذكر فيها أسماء نواب عراقيين بينهم عالية نصيف وخالد المفرجي وأحمد الجبوري، وكذلك النائب السابق أحمد الجربا، قد أجروا زيارة إلى إسرائيل مؤخرا.

وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تلقفت المعلومة ونشرت تقارير تؤكد الزيارة، مثل صفحة “إسرائيل بالعربية”، التي تحدثت عن زيارة ثلاثة وفود عراقية لإسرائيل خلال الأشهر الماضية.

لكن المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف، أحد الأسماء المذكورة في التقارير الإسرائيلية، أكد أن “حسابا في تويتر اشتهر مؤخرا، يعمل بأجندة مدفوعة الثمن ويديره بعض ضعاف النفوس، نشر تغريدة ادعى فيها زورا أن النائبة عالية نصيف زارت إسرائيل”.

وأضاف المكتب: “رغم أن هذه التخرصات والأكاذيب لا تستحق الرد عليها، لكننا في مجرى الحديث عن هذه الزوبعة التي أثيرت اليوم نود أن نوضح لمن لا يعلم، بأن النائبة نصيف انطلاقا من ثوابتها الوطنية والدينية والأخلاقية وحتى القانونية باعتبارها محامية وحقوقية، ترفض مجرد التفكير يوما بزيارة الكيان الصهيوني المجرم المنبوذ عالميا والملطخة أيديه بدماء الأبرياء”.

من جانبه، قال النائب السابق أحمد الجربا في بيان له، إن “الموقع الذي نشر اسمي ضمن الوفد الذي زار إسرائيل، إذا كان رسميا، فإن القضية أشبه بالنكتة، أما إذا كان الموقع مزورا والحساب وهميا، فإنها قد تكون ممارسة تسقيطية”.

ووصف نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، “قضية الذهاب لأرض محتلة” بالخط الأحمر، مشيرا إلى أن “المسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وعلى الخارجية التحقيق فيما نقلته وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي”.

وقال النائب خالد المفرجي: “لا أستغرب الكذب من الذين اغتصبوا أرض فلسطين وشردوا شعبها، لكنني أستغرب من الذين يصدقون الكاذبين بهذه السهولة، ولم ولن أزور إسرائيل وهي تغتصب أرض إخوتي”.