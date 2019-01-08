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قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف بصنعاء

قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف بصنعاء
weam.co/565659
الوئام - متابعات

سقط عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت معسكر تدريب سري في منطقة الدار جنوب العاصمة صنعاء، وفقا لوسائل إعلام يمنية.

وأعلن الجيش اليمني، الإثنين، إسقاط طائرتين بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الجوف شمالي البلاد، في الوقت الذي قتل 8 من الانقلابيين بمواجهات في المحافظة ذاتها.

وقال عبدالله الأشرف، المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، على تويتر، إن قوات الجيش أسقطت طائرتين مسيرتين تتبعان مليشيا الحوثي في جبهة الساقية غربي مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

من جانبه، أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مقتضب، مقتل ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرين إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف.

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