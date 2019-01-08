بريطانيا توضح موقفها من إعادة فتح سفارتها في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن لا تنوي إعادة فتح سفارتها في دمشق منذ قرار إغلاقها في العام 2012.

وقال الممثل البريطاني الخاص لسوريا، مارتن لونغدن، إن بلاده اتخذت في الوقت الحالي قرارا بعدم نيتها في فتح سفارتها في دمشق، وهذا كل ما لدينا بهذا الشأن.

تصريحات لونغدن جاءت بعدما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن معلومات ترددت في الأوساط البريطانية السياسية بشأن إعادة فتح سفارة لندن بدمشق أعقاب غلقها في 2012 اعتراضا على سياسة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

أعادت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق الخميس، بعد سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 على خلفية الاحتجاجات في سوريا.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي سوري قوله إن دولة الإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سوريا في 2011، بعد انطلاق الاحتجاجات التي تحولت لاحقا إلى نزاع دام في هذا البلد.