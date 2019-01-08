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صعود اليورو وعملات أخرى

الدولار يهبط وسط مراهنات رفع الفائدة

الدولار يهبط وسط مراهنات رفع الفائدة
weam.co/565669
واشنطن- الوئام:

هبط الدولار الأمريكي تحت ضغط تنامي التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة زيادة أسعار الفائدة، في الوقت الذي قاد فيه اليورو والفرنك السويسري المكاسب بين العملات المنافسة.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، 0.4% إلى 95.736 مقترباً من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر والذي بلغ 95.68 الأسبوع الماضي.

وأدى انحسار التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة إلى صعود اليورو، الذي زاد 0.7%، مسجلاً 1.1475 دولار. وارتفع الفرنك السويسري أيضاً بقوة مقابل الدولار، الذي انخفض 0.7% إلى 0.9799 فرنك.

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