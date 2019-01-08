يقدم 100 ألف وجبة سنوياً.. أوقاف الراجحي تنفذ مشروع «شكر النعمة»

الرياض- الوئام:

بدأت جمعية البر الخيرية في محافظة الدوادمي تشغيل مشروع إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي لحفظ النعمة (شكر النعمة) والذي دعمته بشكل كامل إدارة الأوقاف، وتتولى جمعية الدوادمي الإشراف عليه وتشغيله.

ويأتي هذا المشروع في إطار عناية إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي بالبرامج والمشروعات التي لها صفة الديمومة والاستمرار والنفع المستمر والشامل.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي، مشيراً بأن من أهم الفضائل والواجبات التي أمر بها ديننا الحنيف شكر النعم التي أنعم الله بها علينا، والمحافظة على هذه النعمة امتثالاً لقوله تعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا سقطت لقمة أحدكم, فليمط عنها الأذى, وليأكلها, ولا يدعها للشيطان)، وقال السلف الصالح: (لا زوال للنعمة إذا شُكرت، ولا بقاء لها إذا كُفرت).

وأوضح الراجحي أن من أهداف المشروع إكرام النعمة من الرمي والامتهان, وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المنفعة المترتبة من الاستفادة من النعمة وتوزيع الفائض على المستفيدين.

ونشر الوعي في المجتمع بأهمية حفظ النعمة, وعدم الإسراف والتبذير ومساهمة إدارة الأوقاف في معالجة ظاهرة الإسراف، وحفظ النعمة في المجتمع حيث يتم من خلال هذا المشروع توزيع حوالي (100) ألف وجبة سنوياً من فائض الأطعمة على المستفيدين.

وبيّن الراجحي أن إدارة الأوقاف قامت بتأمين سيارات النقل الخاصة بنقل الأطعمة والمزودة بالبرادات المتنقلة وكذلك تجهيز المستودعات اللازمة داخل المقر التابع لجمعية الدوادمي الخيرية لشكر النعمة وكذلك غرف التبريد والتجميد وأفران التسخين بالإضافة إلى الحاويات والحافظات المتنوعة ومستلزمات التشغيل الأخرى.

واختتم الراجحي حديثه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف تنفيذ هذا المشروع في محافظة الدوادمي، كما وجه شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وسأل المولى عز وجل أن يجعل هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.