كبير أساقفة فنزويلا يُندد برئاسة مادورو

كراكاس -الوئام:

قال الأسقف خوسيه لويس أزواغاي أيالا، كبير الأساقفة في فنزويلا، إن رئاسة نيكولاس مادورو أصبحت غير شرعية ومرفوضة أخلاقيا وذلك قبل ثلاثة أيام من أداء مادورو اليمين لولاية ثانية.

وأضاف أيالا : استمرارنا على الطريق الذي نحن فيه حالياً سيعني توجيه الشعب نحو الهاوية.

وتابع : لم يكن هناك إحساس إنساني واجتماعي يشير إلى أنه قد يكون هناك تغيير في الاتجاه المستقبلي وذلك قبل أن يسرد شكاواه الخاصة بمؤشر الفقر، ومعدلات المرضى، والتهديدات المتفاقمة، والقمع، والعنف الذي يمضيبدون رادع والذي أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص في 2018.

وقال إن التاريخ سيحكم في الوقت الصحيح على ما إذا كان حكم مادورو شرعياً أم لا.

وجاءت تعليقات أيالا بعد يوم من فرار كريستيان زيربا، القاضي بالمحكمة العليا، إلى الولايات المتحدة، الذي تردد أنه فعل ذلك رفضاً للاعتراف بحكومة مادورو.

وأعلن احتفاظ مادورو بمنصبه في انتخابات مثيرة للجدل في مايو 2018، ومن المقرر أن يؤدي القسم لولايته الثانية يوم الخميس.

وتحدثت عدة دول ومنظمات دولية والمعارضة الفنزويلية عن انتخابات غير ديمقراطية ولم تعترف بالنتيجة.

وتعاني فنزويلا الغنية بالنفط، أزمةً اقتصادية وسياسية أدت إلى تضخم واسع النطاق، ونقصٍ واسعٍ في الغذاء والأدوية.